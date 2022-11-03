Омбудсмен: в ЛНР находится более тысячи украинских военнопленных
- РИА Новости
«В настоящий момент в ЛНР находится больше 1 тыс. украинских солдат — 1180. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — сказала она ТАСС.
3 ноября Министерство обороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.
Все освобождённые будут доставлены военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации.