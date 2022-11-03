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Омбудсмен: в ЛНР находится более тысячи украинских военнопленных

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В Луганской Народной Республике находится более 1 тыс. украинских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Омбудсмен: в ЛНР находится более тысячи украинских военнопленных
  • РИА Новости

«В настоящий момент в ЛНР находится больше 1 тыс. украинских солдат — 1180. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — сказала она ТАСС.

3 ноября Министерство обороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

Все освобождённые будут доставлены военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации.

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