Минобороны заявило об освобождении из плена 107 российских военных
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В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении министерства.
29 октября Минобороны также сообщало, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных.