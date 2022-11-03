Узнать больше

Минобороны заявило об освобождении из плена 107 российских военных

Короткая ссылка
RT
Министерство обороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Все освобождённые будут доставлены военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации.
Минобороны заявило об освобождении из плена 107 российских военных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении министерства.

29 октября Минобороны также сообщало, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить