СК расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине

Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Отмечается, что, согласно информации в СМИ, российские военнопленные содержатся в украинском лагере на холоде без тёплой одежды. Данный факт ставит их здоровье под серьёзную угрозу.

«Следственный комитет России даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских военнопленных», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что для привлечения виновных к ответственности будут приняты исчерпывающие меры.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнопленных держат в мороз на улице.

Также сообщалось, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.