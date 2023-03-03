СК расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что, согласно информации в СМИ, российские военнопленные содержатся в украинском лагере на холоде без тёплой одежды. Данный факт ставит их здоровье под серьёзную угрозу.
«Следственный комитет России даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских военнопленных», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что для привлечения виновных к ответственности будут приняты исчерпывающие меры.
Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнопленных держат в мороз на улице.
Также сообщалось, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.