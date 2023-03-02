Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила, что российских военнопленных держат в мороз на улице

Российских военнопленных в украинском лагере «Запад — 1» держат на холоде без тёплой одежды, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных «Запад — 1», они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться», — рассказала она РИА Новости.

По словам омбудсмена, из-за этого их здоровье ухудшается даже без применения пыток — организм не выдерживает такой температуры. Сердюкова отметила, что проблема с выдачей зимней одежды российским пленным есть уже давно, но её не решают на Украине, в то время как военнопленных ВСУ обеспечивают тёплыми вещами.

14 февраля она заявила, что Киев впервые передал ЛНР пленных без следов пыток.

Ранее российский военный с позывным Кит рассказал RT, что некоторые мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины сдаются в плен, не желая принимать участия в боевых действиях на стороне киевского режима.