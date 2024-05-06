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Посол Мирошник заявил о приближении трибунала над руководством Украины

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что трибунал над политическим руководством Украины приближается.
Посол Мирошник заявил о приближении трибунала над руководством Украины
  • РИА Новости

«В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет... Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — заявил он в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.

МВД объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты.

Среди них Владимир ЗеленскийПётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

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