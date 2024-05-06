Посол Мирошник заявил о приближении трибунала над руководством Украины

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что трибунал над политическим руководством Украины приближается.

«В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет... Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — заявил он в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.

МВД объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты.

Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.