Путин: надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах

Российский президент Владимир Путин назвал «уродливыми явлениями» случаи пыток в тюремной и правоохранительной системах страны.

«Нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить... И выявлять каждый подобный уродливый, если они возникают, уродливые эти явления в нашей пенитенциарной системе, ну и вообще деятельности правоохранительных специальных органов», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, необходимо следить за этой ситуацией, иначе будут серьёзные последствия с точки зрения единства общества.

В августе Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключённым.