Симоньян: нормальные люди найдут в России спасение от «пробужденчества»

Люди, как сейчас меняют пол, скоро начнут отказываться от своего биологического вида, заявила в эфире «России 1» главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Как напомнила Симоньян, уже сейчас есть те, кто готов лишить себя зрения, потому что считают себя слепыми, или ломают себе позвоночники, чтобы стать инвалидами-колясочниками, потому что им кажется, что они парализованы.

Это движение «пробужденчества» возводится в ранг религии, подчеркнула она.

«Я уверена, что мы станем той страной, куда просто ломанутся офонаревшие от этой новой религии те нормальные люди, которые, безусловно, останутся в этих странах. В любых обстоятельствах остаются нормальные люди, и они приедут к нам, именно нас они будут считать тем самым заповедным раем, поселятся где-нибудь на Соловках, например», — сказала главред RT.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что политика Запада, лоббирующая законодательное упрощение процесса смены пола, ведёт к вырождению их наций.