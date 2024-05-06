Симоньян: нормальные люди найдут в России спасение от «пробужденчества»
- РИА Новости
Как напомнила Симоньян, уже сейчас есть те, кто готов лишить себя зрения, потому что считают себя слепыми, или ломают себе позвоночники, чтобы стать инвалидами-колясочниками, потому что им кажется, что они парализованы.
Это движение «пробужденчества» возводится в ранг религии, подчеркнула она.
«Я уверена, что мы станем той страной, куда просто ломанутся офонаревшие от этой новой религии те нормальные люди, которые, безусловно, останутся в этих странах. В любых обстоятельствах остаются нормальные люди, и они приедут к нам, именно нас они будут считать тем самым заповедным раем, поселятся где-нибудь на Соловках, например», — сказала главред RT.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что политика Запада, лоббирующая законодательное упрощение процесса смены пола, ведёт к вырождению их наций.