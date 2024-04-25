Володин: политика Запада, лоббирующая смену пола, ведёт к вырождению их наций

Политика Запада, лоббирующая законодательное упрощение процесса смены пола, ведёт к вырождению их наций, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в Telegram.

Володин напомнил, что ранее парламент Швеции проголосовал за закон, который облегчает юридическую смену пола для подростков от 16 лет. При этом его приняли вопреки мнению собственных граждан — 59% опрошенных выступили против.

«Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, — путь, ведущий к вырождению их наций», — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Володин, активная пропаганда привела к тому, что такие операции стали прибыльным бизнесом. Так, в 2023 году этот рынок приблизился к $1 млрд, а среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 12% — во много раз выше, чем рост ВВП ЕС, Соединённых Штатов и Великобритании.

Российский президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что для России неприемлемо навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».

Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ* в перечень террористических и экстремистских.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.