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Юрист Кузнецова напомнила, что в России единые выплаты проиндексируют с 1 февраля

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Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 февраля 2024 года в России повысят размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников.
Юрист Кузнецова напомнила, что в России единые выплаты проиндексируют с 1 февраля
  • РИА Новости

Выплата положена, в частности, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям труда и Героям России, инвалидам.

«Каждый год правительство устанавливает коэффициент индексации. Сейчас размер НСУ (набор социальных услуг. — RT) составляет 1469,74 рубля. Если же человек отказался от получения услуг в натуральном виде, то ему сделают доплату к ЕДВ», — объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Индексация ЕДВ зависит от итоговой инфляции за 2023 год.

Ранее сообщалось, что более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля. По данным Минтруда России, в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

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