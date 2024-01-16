Юрист Кузнецова напомнила, что в России единые выплаты проиндексируют с 1 февраля

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 февраля 2024 года в России повысят размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников.

Выплата положена, в частности, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям труда и Героям России, инвалидам.

«Каждый год правительство устанавливает коэффициент индексации. Сейчас размер НСУ (набор социальных услуг. — RT) составляет 1469,74 рубля. Если же человек отказался от получения услуг в натуральном виде, то ему сделают доплату к ЕДВ», — объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Индексация ЕДВ зависит от итоговой инфляции за 2023 год.

Ранее сообщалось, что более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля. По данным Минтруда России, в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.