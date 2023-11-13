Москва сэкономила более 23 млрд рублей за счёт оптимизации бюджета госзакупок

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что внедрение технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК), заключаемых в системе госзакупок, позволило сэкономить для городского бюджета 23,4 млрд рублей за девять месяцев 2023 года.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

В январе — сентябре этого года эксперты предоставили более 2 тыс. заключений.

«Заявленная сумма закупок составила более 810 млрд рублей. По результатам проведённой экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить её и сэкономить 23,4 млрд рублей бюджетных средств», — уточнила Багреева.

Большинство экспертиз НМЦК в Москве проводит Департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром столицы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.