Москва сэкономила более 23 млрд рублей за счёт оптимизации бюджета госзакупок
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24».
В январе — сентябре этого года эксперты предоставили более 2 тыс. заключений.
«Заявленная сумма закупок составила более 810 млрд рублей. По результатам проведённой экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить её и сэкономить 23,4 млрд рублей бюджетных средств», — уточнила Багреева.
Большинство экспертиз НМЦК в Москве проводит Департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром столицы.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.