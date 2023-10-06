Юрист Аникейчик назвала порядок действий в случае насилия над ребёнком в школе

Юрист, общественный деятель Анна Аникейчик рассказала, что делать в случае насилия над ребёнком в школе, физического или психологического, со стороны других детей или учителей. Прежде всего следует зафиксировать доказательства конфликтных ситуаций.

На имя директора школы необходимо подать заявление. В нём нужно попросить разобраться в ситуации и принять меры, отметила Аникейчик в разговоре с газетой «Известия».

Юрист напомнила, что ответственность за эпизоды насилия над детьми в стенах школы несёт администрация. Однако за вред, причинённый детьми в возрасте от 14 лет, отвечают они сами или их родители.

Следующим возможным шагом она назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребёнка, в департамент образования.

«Завершающий шаг — это обращение в суд с исковым заявлением о взыскании денежной компенсации по возмещению причинённого вреда пострадавшему ребёнку», — заключила юрист.

Ранее директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.