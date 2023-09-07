Путин поздравил ветерана Веру Лысенко из Ставропольского края с 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил участницу Великой Отечественной войны Веру Лысенко со столетним юбилеем. Лысенко проживает в Кировском округе Ставропольского края.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«За свою большую жизнь вы стали свидетелем и участником многих исторических событий. Спасибо вам за Победу, за ваш самоотверженный труд ради будущего детей, внуков и правнуков, ради свободы и процветания нашей Родины», — обратился к Лысенко глава Кировского округа Николай Новопашин.

Лысенко ушла на фронт в 1942 году. Она служила в батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.