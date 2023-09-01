Губернатор Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны с 98-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Галина Макеева удостоена 25 государственных наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени и медали «За Победу над Германией». Также она написала книгу «Мы помним время фронтовое».

Губернатор Руденя пожелал женщине здоровья и радости.

«Огромное спасибо за то, что вы сделали. Вы пример для многих», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев.

Ранее сообщалось, что в Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.