Губернатор Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны с 98-летием
- Gettyimages.ru
- © ma-no
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Галина Макеева удостоена 25 государственных наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени и медали «За Победу над Германией». Также она написала книгу «Мы помним время фронтовое».
Губернатор Руденя пожелал женщине здоровья и радости.
«Огромное спасибо за то, что вы сделали. Вы пример для многих», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев.
Ранее сообщалось, что в Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.