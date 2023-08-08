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В Абакане открыли памятник Герою Советского Союза Василию Тихонову

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В Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.
В Абакане открыли памятник Герою Советского Союза Василию Тихонову
  • © Пресс-служба Главы РХ

Об этом сообщает ОТР.

В честь Тихонова в Хакасии названы улицы в двух городах, а также аэропорт.

«Высота самой скульптуры, высота полностью композиции с постаментом и самолётом — 5 м. Красноярский литейный завод отлил из бронзы. Камень был сделан в Миассе, на каменоломне заказывали специальный камень. А самолёт был сделан на нашем металлургическом заводе», — рассказала скульптор Наталья Лохтачёва.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области направят более 25 млн рублей на ремонт и установку мемориалов и воинских захоронений в 2023 году.

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