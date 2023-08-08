В Курганской области впервые применили спецоборудование во время грозы

В Курганской области впервые во время грозы подключили специальное оборудование.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУЭНКО.

В июле из-за грозы была повреждена воздушная линия, без электричества остались 17 населённых пунктов, где проживают 2 тыс. человек.

Во время ремонта оборудования было принято решение применить установку обратной трансформации. Благодаря этому в 17 населённых пунктах было восстановлено электроснабжение за 1,5 часа. Сами ремонтные работы длились более суток.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии электроснабжение почти 2,5 тыс. населённых пунктов было нарушено из-за грозы.