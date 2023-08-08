Электроснабжение почти 2,5 тысячи населённых пунктов Белоруссии нарушено из-за грозы

В Белоруссии электроснабжение почти 2,5 тыс. населённых пунктов было нарушено из-за грозы.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

«Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 1829 населённых пунктах. По данным на 07:00 8 августа, восстановительные работы продолжаются в 655 населённых пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения последствий непогоды задействовали около 1,2 тыс. человек и 365 единиц техники.

Ранее в Курской области около 10 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра.