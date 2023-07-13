Гендиректором «Воентелекома» назначили Александра Артамонова

Александр Артамонов назначен гендиректором АО «Воентелеком».

Отмечается, что решение принято советом директоров акционерного общества. На посту главы «Воентелекома» он сменил Александра Якунина.

Артамонов выполнял работы по защите информации на объектах информатизации руководства Минобороны России, разрабатывал и внедрял в центральных органах военного управления программы автоматизации процессов в сфере оказания государственных услуг.

«Воентелеком» является специализированной сервисной компанией федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности, информационных технологий.