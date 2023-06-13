В двух районах Омской области карантин по бешенству введён до 6 августа

В Саргатском и Кормиловском районах Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничительные меры будут действовать до 6 августа.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора области Валерий Бойко, передаёт gorod55.ru.

В Кормиловском районе очаг обнаружен в селе Юрьеве, в Саргатском районе — в деревне Интенис.

Запрещены ввоз и вывоз животных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в I квартале 2023 года привили от бешенства более 110 тыс. домашних животных.