В двух районах Омской области карантин по бешенству введён до 6 августа
- РИА Новости
Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора области Валерий Бойко, передаёт gorod55.ru.
В Кормиловском районе очаг обнаружен в селе Юрьеве, в Саргатском районе — в деревне Интенис.
Запрещены ввоз и вывоз животных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в I квартале 2023 года привили от бешенства более 110 тыс. домашних животных.