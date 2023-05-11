Во Владивостоке последний звонок для выпускников школ пройдёт 23 мая
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что в этом году школы города выпустят 2665 выпускников. Аттестаты им вручат в июне, после окончания выпускных экзаменов.
Наряду с этим стало известно, что выпускники школ Ижевска (Удмуртия) также отметят последний звонок 23 мая в Летнем саду имени Горького. Об этом информирует izhlife.ru.
Соответствующее постановление подписал глава Ижевска 11 мая.
Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в школах страны 23—24 мая.