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Во Владивостоке последний звонок для выпускников школ пройдёт 23 мая

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Во Владивостоке последний звонок для выпускников 11-х классов 70 муниципальных школ в этом году состоится во вторник, 23 мая.
Во Владивостоке последний звонок для выпускников школ пройдёт 23 мая
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в этом году школы города выпустят 2665 выпускников. Аттестаты им вручат в июне, после окончания выпускных экзаменов.

Наряду с этим стало известно, что выпускники школ Ижевска (Удмуртия) также отметят последний звонок 23 мая в Летнем саду имени Горького. Об этом информирует izhlife.ru.

Соответствующее постановление подписал глава Ижевска 11 мая.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в школах страны 23—24 мая.

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