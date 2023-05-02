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В Калининграде суд отменил приговор бизнесмену за избиение актёра Павла Прилучного

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Калининградский областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семёнову, получившему 1 год и 5 месяцев исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности актёру Павлу Прилучному в клубе в 2020 году.
В Калининграде суд отменил приговор бизнесмену за избиение актёра Павла Прилучного
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как пишет «Янтарный край», апелляционное представление на приговор подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы — представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осуждённого.

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В ноябре 2022 года сообщалось, что владельца клуба «Завод» в Калининграде Владимира Семёнова признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актёру Павлу Прилучному и назначили исправительные работы.

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