В России за последние сутки в больницы попали 456 пациентов с коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 7094 человека с коронавирусом, в больницы попали 456 пациентов с инфекцией, сообщил оперштаб. Накануне были госпитализированы 1085 человек.
В России за последние сутки в больницы попали 456 пациентов с коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

За сутки выписан в связи с выздоровлением 6841 человек, подтверждено 38 летальных исходов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

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