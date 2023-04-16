В России за последние сутки в больницы попали 456 пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки выявили 7094 человека с коронавирусом, в больницы попали 456 пациентов с инфекцией, сообщил оперштаб. Накануне были госпитализированы 1085 человек.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

За сутки выписан в связи с выздоровлением 6841 человек, подтверждено 38 летальных исходов. Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.