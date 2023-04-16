В России за последние сутки в больницы попали 456 пациентов с коронавирусом
В России за последние сутки выявили 7094 человека с коронавирусом, в больницы попали 456 пациентов с инфекцией, сообщил оперштаб. Накануне были госпитализированы 1085 человек.
- globallookpress.com
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За сутки выписан в связи с выздоровлением 6841 человек, подтверждено 38 летальных исходов.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.
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