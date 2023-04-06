Инвестор Сухий посоветовал при покупке жилья учитывать потенциал развития региона
- РИА Новости
Прирост населения является решающим фактором для оценки потенциала рынка недвижимости любого города, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.
Однако стоит учитывать качество приезжающих, поскольку низкооплачиваемые работники, прибывающие на ограниченный срок, не влияют на состояние рынка, отметил он.
С другой стороны, высококвалифицированные работники и предприниматели, переезжающие с высокими зарплатными ожиданиями, являются активными арендаторами, а затем и покупателями недвижимости, указал Сухий.
К примеру, в Москве приток амбициозных и энергичных людей со всей России и ближнего зарубежья положительно сказывается на рынке городской недвижимости, заключил он.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.