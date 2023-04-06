Инвестор Сухий посоветовал при покупке жилья учитывать потенциал развития региона

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Сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий рассказал, в какую недвижимость стоит инвестировать средства.
Инвестор Сухий посоветовал при покупке жилья учитывать потенциал развития региона
  • РИА Новости

Прирост населения является решающим фактором для оценки потенциала рынка недвижимости любого города, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.

Однако стоит учитывать качество приезжающих, поскольку низкооплачиваемые работники, прибывающие на ограниченный срок, не влияют на состояние рынка, отметил он.

С другой стороны, высококвалифицированные работники и предприниматели, переезжающие с высокими зарплатными ожиданиями, являются активными арендаторами, а затем и покупателями недвижимости, указал Сухий.

К примеру, в Москве приток амбициозных и энергичных людей со всей России и ближнего зарубежья положительно сказывается на рынке городской недвижимости, заключил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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