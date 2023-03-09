Чат-бот ChatGPT заявил о способности России справиться с вызовами для российской экономики
Как отметила нейросеть, отвечая на вопрос о будущем российской экономики, государственный бюджет России обладает значительным запасом ресурсов.
Кроме того, продолжил бот, у России есть значительные запасы природных ресурсов, включая нефть и газ.
«Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику», — ответила нейросеть.
Ранее сообщалось, что московский студент бакалавриата написал диплом за сутки с помощью нейросети ChatGPT.
В Twitter он подробно описал процесс создания работы, начиная с введения и заканчивая правками не очень связного текста от ИИ.