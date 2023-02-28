Депутат Аксаков прокомментировал ситуацию с НПФ в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о своём видении ситуации с негосударственными пенсионными фондами в России.

«Думаю, в ближайшее время рассмотрим ситуацию, связанную с негосударственными пенсионными фондами, предложим варианты их работы», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, НПФ должны работать на добровольной основе.

«Люди сами будут принимать решения о направлении своих средств в НПФ. Но при этом будут знать, что деньги их защищены почти на 3 млн рублей», — сказал Аксаков.

Он также отметил, что может быть предоставлена налоговая льгота тем, кто до 6% зарплаты направляет в НПФ.

«С этой части зарплаты не будут платить НДФЛ. Также планируем ввести льготу для предприятий, которые определённую часть своих средств направляют на поддержку работников через негосударственную пенсионную систему. Эти средства также будут освобождены от налога», — уточнил Аксаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил установить страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей.