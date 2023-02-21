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Путин предложил установить страховую гарантию пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей

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Президент России Владимир Путин предложил установить страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей.
Путин предложил установить страховую гарантию пенсионных накоплений в объёме 2,8 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Глава государства заявил о необходимости гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления.

«Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.

На данный момент вклады россиян в банках застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Для пенсионных накоплений Путин предложил установить сумму в два раза больше.

Он подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Президент отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

Российский лидер также предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, до 19 242 рублей.

RT вёл прямую трансляцию.

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