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Специалист в сфере недвижимости Шлома рассказал о ситуации на вторичном рынке

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Директор направления «Вторичный рынок» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал, что в январе 2023 года спрос на жильё на вторичном рынке на 15% превысил показатель января 2022-го.
Специалист в сфере недвижимости Шлома рассказал о ситуации на вторичном рынке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сейчас мы готовы внести коррективы в наши прежние прогнозы снижения цен. Если раньше мы говорили, что на перегретом за 2020—2021 годы рынке цены однозначно снизятся в ближайшей перспективе на 10%, а впоследствии, возможно, ещё на 5%, то сейчас это неочевидно», — отметил Шлома в беседе с Life.ru.

Он добавил, что цены будут находиться под давлением, поскольку предпосылок для всплеска спроса нет.

Ранее управляющий партнёр компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

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