Специалист в сфере недвижимости Шлома рассказал о ситуации на вторичном рынке

Директор направления «Вторичный рынок» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал, что в январе 2023 года спрос на жильё на вторичном рынке на 15% превысил показатель января 2022-го.

«Сейчас мы готовы внести коррективы в наши прежние прогнозы снижения цен. Если раньше мы говорили, что на перегретом за 2020—2021 годы рынке цены однозначно снизятся в ближайшей перспективе на 10%, а впоследствии, возможно, ещё на 5%, то сейчас это неочевидно», — отметил Шлома в беседе с Life.ru.

Он добавил, что цены будут находиться под давлением, поскольку предпосылок для всплеска спроса нет.

Ранее управляющий партнёр компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.