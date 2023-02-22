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В Кировской области рассказали о работе по решению ситуации с обманутыми дольщиками

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В Кировской области рассказали о работе, которая ведётся по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства.
В Кировской области рассказали о работе по решению ситуации с обманутыми дольщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Мы планомерно продолжаем решать проблемы обманутых дольщиков. Эта задача у нас одна из первостепенных. В этом вопросе мы заручились и поддержкой федерального Минстроя», — заявил губернатор Александр Соколов.

Со своей стороны, зампред правительства региона Алексей Жердев рассказал, что, по данным на 22 февраля, в области насчитывается 886 пострадавших граждан и 20 долгостроев.

В 2022 году из Единого реестра проблемных объектов исключили 10, что позволило решить проблемы 649 дольщиков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье восстановили права более 900 дольщиков в январе.

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