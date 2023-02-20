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В Самарской области рассказали о реализации экопроектов

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Они обсудили ряд вопросов экологической тематики.
В Самарской области рассказали о реализации экопроектов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Одной из тем стало улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов и создание условий для развития села Ширяево.

Также был рассмотрен вопрос о границах нацпарка «Самарская Лука».

Как отметил Азаров, все вопросы, поднятые на встрече, взяты в проработку.

«Часть вопросов очень непростые и финансово ёмкие, требуют большой предварительной проработки, подготовки проектно-сметной документации. Мы договорились, как мы будем пошагово действовать для реализации этих проектов», — сказал губернатор.

Ранее издание progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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