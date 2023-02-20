В Самарской области рассказали о реализации экопроектов
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Одной из тем стало улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов и создание условий для развития села Ширяево.
Также был рассмотрен вопрос о границах нацпарка «Самарская Лука».
Как отметил Азаров, все вопросы, поднятые на встрече, взяты в проработку.
«Часть вопросов очень непростые и финансово ёмкие, требуют большой предварительной проработки, подготовки проектно-сметной документации. Мы договорились, как мы будем пошагово действовать для реализации этих проектов», — сказал губернатор.
Ранее издание progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.