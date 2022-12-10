Небензя: военно-промышленный комплекс России не нуждается в помощи

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что у военно-промышленного комплекса России есть все возможности справиться со своими задачами и поэтому он не нуждается в чьей-либо помощи.

Таким образом, как пишет РИА Новости, Небензя прокомментировал информацию о якобы военных поставках в Россию из Ирана.

«Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся», — подчеркнул постпред.

Ранее в Кремле заявили, что не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.