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Небензя: военно-промышленный комплекс России не нуждается в помощи

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что у военно-промышленного комплекса России есть все возможности справиться со своими задачами и поэтому он не нуждается в чьей-либо помощи.

Таким образом, как пишет РИА Новости, Небензя прокомментировал информацию о якобы военных поставках в Россию из Ирана.

«Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся», — подчеркнул постпред.

Ранее в Кремле заявили, что не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.

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