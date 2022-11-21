Песков переадресовал СМИ заявления о якобы планах производства иранских БПЛА в России

В Кремле не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные разведок западных стран сообщила, что Россия «договорилась» с Ираном о производстве дронов на своей территории.

«Нет, никак (не буду комментировать. — RT). Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

17 ноября в МИД России отметили, что обвинения в якобы поставках России иранских беспилотников нацелены на то, чтобы закамуфлировать неспособность Запада обеспечить выполнение положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.