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Песков переадресовал СМИ заявления о якобы планах производства иранских БПЛА в России

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В Кремле не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков переадресовал СМИ заявления о якобы планах производства иранских БПЛА в России
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные разведок западных стран сообщила, что Россия «договорилась» с Ираном о производстве дронов на своей территории.

«Нет, никак (не буду комментировать. — RT). Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

17 ноября в МИД России отметили, что обвинения в якобы поставках России иранских беспилотников нацелены на то, чтобы закамуфлировать неспособность Запада обеспечить выполнение положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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