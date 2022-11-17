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МИД России: Запад пытается закамуфлировать позицию по СВПД истерикой об иранских БПЛА

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Обвинения в якобы поставках России иранских беспилотников нацелены на то, чтобы закамуфлировать неспособность Запада обеспечить выполнение положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
МИД России: Запад пытается закамуфлировать позицию по СВПД истерикой об иранских БПЛА
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Всё это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки», — заявил он.

По словам Вершинина, истерика вокруг иранских БПЛА свидетельствует о том, что на Западе «идёт болезненный мыслительный процесс относительно дальнейшей судьбы СВПД».

18 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.

Позднее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет в Россию.

При этом Европейский союз расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников.

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