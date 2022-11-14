Боррель: Евросоюз не имеет данных о поставках иранских ракет в Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет в Россию.

«Нет свидетельств о ракетах, но есть чёткие данные по беспилотникам», — передаёт его слова РИА Новости.

18 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.

5 ноября глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, поставок ракет не было.