Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран передал России партию беспилотников до начала СВО

Иран передал России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, поставок ракет не было. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

«(Министр. — RT) отметил, что шумиха, поднятая некоторыми западными государствами, утверждающими, что Иран поставлял России беспилотники и ракеты для использования в войне на Украине, является полностью ложной относительно ракет», — приводит агентство IRNA его слова.

Абдоллахиан добавил, что поставка БПЛА была завершена за несколько месяцев до начала российской спецоперации.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.