Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран передал России партию беспилотников до начала СВО
- AFP
- © ATTA KENARE
«(Министр. — RT) отметил, что шумиха, поднятая некоторыми западными государствами, утверждающими, что Иран поставлял России беспилотники и ракеты для использования в войне на Украине, является полностью ложной относительно ракет», — приводит агентство IRNA его слова.
Абдоллахиан добавил, что поставка БПЛА была завершена за несколько месяцев до начала российской спецоперации.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.