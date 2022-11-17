МИД России: обвинения в поставках Москве иранских беспилотников безосновательны
«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадёжность своих усилий», — заявил Вершинин.
По его словам, подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД.
Ранее Европейский союз расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников.