МИД России: обвинения в поставках Москве иранских беспилотников безосновательны

Обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадёжность своих усилий», — заявил Вершинин.

По его словам, подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД.

Ранее Европейский союз расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников.