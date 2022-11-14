ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России БПЛА

Европейский союз расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС».

«Ввиду серьёзности ситуации Совет считает, что два физических и два юридических лица, участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов, должны быть включены в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», — отмечается в нормативных актах, опубликованных в журнале.

В чёрный список попали двое иранских военных, а также структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.