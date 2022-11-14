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ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России БПЛА

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Европейский союз расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников.
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России БПЛА
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС».

«Ввиду серьёзности ситуации Совет считает, что два физических и два юридических лица, участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов, должны быть включены в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», — отмечается в нормативных актах, опубликованных в журнале.

В чёрный список попали двое иранских военных, а также структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.

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