Специалист Шаврова рассказала о видах электронной подписи
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«Начнём с токена. Токен — это общее название носителя ключей для электронной цифровой подписи. Токен, или ключ, или носитель электронной цифровой подписи — это всё синонимы», — цитирует эксперта РИАМО.
По словам Шавровой, ключи электронной подписи — это секретный уникальный набор символов, доступ к которому имеет только владелец.
«Для того чтобы правильно выбрать токен для вашей работы, необходимо знать, что по способу создания ключи ЭП делятся на извлекаемые и неизвлекаемые», — уточнила эксперт.
Как отметила Шаврова, создание извлекаемых ключей и работа с ними возможны только с использованием специальной программы, а неизвлекаемые ключи создаются только внутри токена.
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