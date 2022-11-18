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В Башкирии зафиксировали увеличение товарооборота с Египтом

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Товарооборот Башкирии с Египтом за девять месяцев 2022 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В Башкирии зафиксировали увеличение товарооборота с Египтом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Башкирии.

«Последние годы мы наращиваем внешнеторговый оборот с Египтом. Если в 2021 году рост товарооборота составил около 25%, то за девять месяцев текущего года мы отмечаем увеличение товарооборота почти на 75%, причём в основном это экспорт», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.

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