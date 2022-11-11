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В Госдуме обсудят поправки в закон о запрете слива жидких бытовых отходов в водоёмы

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В Госдуме рассмотрят изменения в закон «Об отходах производства и потребления». В документе предлагается ветки и листву приравнять к твёрдым коммунальным отходам, строительный мусор выделить в отдельный вид ТКО, а также запретить слив жидких бытовых отходов в водоёмы.
В Госдуме обсудят поправки в закон о запрете слива жидких бытовых отходов в водоёмы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Такие нормы содержит законопроект, который подготовили депутаты Госсовета Татарстана. 11 ноября его рассмотрят на президиуме парламента, а 18-го — на самом Госсовете. После законопроект планируют внести в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Порядок обращения с жидкими бытовыми отходами в домах без канализации (выгребные ямы, септики) в настоящее время законом практически не регламентируется, говорится в обращении, которое подготовили депутаты Татарстана на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По их мнению, это негативно сказывается на экологии и угрожает здоровью россиян, поскольку такие отходы нередко сбрасывают в местный пруд, озеро или реку.

Как отметил глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, «от людей идут многочисленные жалобы — сбросы в реки, Волга зеленеет. Эти вопросы касаются не только Татарстана, но и других регионов. Исключить их локально не получится, нужны федеральные решения».

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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