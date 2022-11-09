Специалист Татаринова рассказала, как не совершить импульсивные покупки в «чёрную пятницу»

Руководитель направления e-commerce по работе с маркетплейсами фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова рассказала, как не совершить импульсивные покупки в «чёрную пятницу».

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала определить, для чего нужен товар, и соотнести его со своими глобальными целями.

«Подходите к тратам с холодной головой и покупайте только то, что не идёт вразрез вашим планам», — заявила Татаринова.

Она также рекомендовала поставить ограничения на кредитные карты.

«Если, пройдя эти шаги, вы всё-таки решились на покупку, а потом передумали, помните, что законодательство России предусматривает 14 дней на возврат товара, даже при нарушении герметичности упаковки, кроме нижнего белья, медицинских товаров и продукции 18+», — добавила специалист.

Ранее стилист-имиджмейкер Ирина Волченко в разговоре с «Москвой 24» дала советы, как при выборе одежды во время онлайн-шопинга не ошибиться с размером.