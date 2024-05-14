RT Arabic и фонд Горчакова запустили программу обмена опытом в Москве

Программу обмена опытом запустили в московском головном офисе сотрудники телеканала RT Arabic совместно с коллегами из Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Участие в программе InteRussia, которая продлится месяц, примут журналисты из Алжира, Ирана, Бахрейна, Сирии, Туниса, а также Египта, Ирака, Судана и Сомали. По её окончании участники приступят к новостному освещению Петербургского международного экономического форума, который стартует в начале июня.

По словам гендиректора АНО «ТВ-Новости» Алексея Николова, прозвучавшим на открытии программы обмена опытом, одна из составляющих успеха RT — молодой коллектив телеканала.

«Начиная с главного редактора Маргариты Симоньян, которая стала главным редактором канала, когда ей было 25 лет. И ещё нам очень помогает то, что у нас в руководстве много женщин. RT является мировым лидером среди всех крупных СМИ по количеству женщин, которые находятся на руководящих должностях», — отметил он.

Руководитель RT Arabic Майя Манна, в свою очередь, отметила, что возможность пожить и поработать в России в разгар информационной войны — уникальный шанс для зарубежных журналистов, ведь западная «демократия» запрещает транслировать российскую позицию.

«Мы хотим, чтобы арабские журналисты не только посмотрели на происходящее изнутри, но и узнали о том, как, несмотря на все попытки задушить нашу повестку, арабский канал опережает всех западных конкурентов в регионе», — сказала Манна.

Ранее сообщалось, что офис телеканала RT Arabic удостоили награды за вклад в производственную практику студентов факультета информационно-коммуникационных наук в Алжире.