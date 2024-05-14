RT Arabic и фонд Горчакова запустили программу обмена опытом в Москве
- РИА Новости
Участие в программе InteRussia, которая продлится месяц, примут журналисты из Алжира, Ирана, Бахрейна, Сирии, Туниса, а также Египта, Ирака, Судана и Сомали. По её окончании участники приступят к новостному освещению Петербургского международного экономического форума, который стартует в начале июня.
По словам гендиректора АНО «ТВ-Новости» Алексея Николова, прозвучавшим на открытии программы обмена опытом, одна из составляющих успеха RT — молодой коллектив телеканала.
«Начиная с главного редактора Маргариты Симоньян, которая стала главным редактором канала, когда ей было 25 лет. И ещё нам очень помогает то, что у нас в руководстве много женщин. RT является мировым лидером среди всех крупных СМИ по количеству женщин, которые находятся на руководящих должностях», — отметил он.
Руководитель RT Arabic Майя Манна, в свою очередь, отметила, что возможность пожить и поработать в России в разгар информационной войны — уникальный шанс для зарубежных журналистов, ведь западная «демократия» запрещает транслировать российскую позицию.
«Мы хотим, чтобы арабские журналисты не только посмотрели на происходящее изнутри, но и узнали о том, как, несмотря на все попытки задушить нашу повестку, арабский канал опережает всех западных конкурентов в регионе», — сказала Манна.
Ранее сообщалось, что офис телеканала RT Arabic удостоили награды за вклад в производственную практику студентов факультета информационно-коммуникационных наук в Алжире.