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Лавров: Россия и Китай имеют много союзников в мире, их количество будет расти

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Россия и Китай имеют немало союзников в мире, и их количество будет расти. Об этом заявил кандидат на пост главы МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия и Китай имеют много союзников в мире, их количество будет расти
  • globallookpress.com

По его словам, прозвучавшим в ходе пленарного заседания Совета Федерации, всё это будет идти на благо демократизации международных отношений.

«Когда каждый будет занимать своё место в мировых делах по справедливости, по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики, мировой безопасности, а не за счёт шантажа, угроз, ультиматумов», — сказал Лавров во время консультаций по его переназначению на должность.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лаффи.

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