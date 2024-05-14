Лавров: Россия и Китай имеют много союзников в мире, их количество будет расти

Россия и Китай имеют немало союзников в мире, и их количество будет расти. Об этом заявил кандидат на пост главы МИД России Сергей Лавров.

По его словам, прозвучавшим в ходе пленарного заседания Совета Федерации, всё это будет идти на благо демократизации международных отношений.

«Когда каждый будет занимать своё место в мировых делах по справедливости, по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики, мировой безопасности, а не за счёт шантажа, угроз, ультиматумов», — сказал Лавров во время консультаций по его переназначению на должность.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лаффи.