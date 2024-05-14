Лавров: Россия и Китай имеют много союзников в мире, их количество будет расти
- globallookpress.com
По его словам, прозвучавшим в ходе пленарного заседания Совета Федерации, всё это будет идти на благо демократизации международных отношений.
«Когда каждый будет занимать своё место в мировых делах по справедливости, по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики, мировой безопасности, а не за счёт шантажа, угроз, ультиматумов», — сказал Лавров во время консультаций по его переназначению на должность.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лаффи.