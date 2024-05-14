Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц
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Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Государственной думы.
Как отметил Силуанов, соответствующая тема поднималась различными политическими фракциями.
«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.