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Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

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Кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов заявил, что российское Министерство финансов рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц.
Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц
  • globallookpress.com

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Государственной думы.

Как отметил Силуанов, соответствующая тема поднималась различными политическими фракциями.

«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.

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