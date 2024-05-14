Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

Кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов заявил, что российское Министерство финансов рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц.

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Государственной думы.

Как отметил Силуанов, соответствующая тема поднималась различными политическими фракциями.

«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.