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Арбитражный суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод

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Арбитражный суд Ярославской области принял обеспечительные меры в отношении АО «Лидер гарант», согласно которым под арест попадает Ярославский судостроительный завод.
Арбитражный суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу «Электронное правосудие».

«Принять обеспечительные меры», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Следующее заседание по иску, который был подан прокуратурой, состоится 27 мая.

Детали дела пока не раскрываются.

В начале апреля судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».

Данная мера была предпринята для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний.

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