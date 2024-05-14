Арбитражный суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод

Арбитражный суд Ярославской области принял обеспечительные меры в отношении АО «Лидер гарант», согласно которым под арест попадает Ярославский судостроительный завод.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу «Электронное правосудие».

«Принять обеспечительные меры», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Следующее заседание по иску, который был подан прокуратурой, состоится 27 мая.

Детали дела пока не раскрываются.

В начале апреля судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».

Данная мера была предпринята для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний.