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На востоке Москвы строят шесть объектов образования на 2600 мест

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В Восточном округе Москвы строят шесть объектов образования на 2,6 тыс. мест.
На востоке Москвы строят шесть объектов образования на 2600 мест
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

Об этом сообщает НСН.

«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Так, завершается строительство детсада в районе Косино-Ухтомский. Ещё один детсад строят в районе Соколиная Гора.

Кроме того, с начала 2022 года столица предоставила шесть земельных участков для строительства спорткомплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, город заключил шесть договоров аренды земельных участков, общая площадь которых достигает 10,5 га. За пять лет там построят спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные центры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года.

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