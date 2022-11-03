На востоке Москвы строят шесть объектов образования на 2600 мест
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Об этом сообщает НСН.
«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Так, завершается строительство детсада в районе Косино-Ухтомский. Ещё один детсад строят в районе Соколиная Гора.
Кроме того, с начала 2022 года столица предоставила шесть земельных участков для строительства спорткомплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, город заключил шесть договоров аренды земельных участков, общая площадь которых достигает 10,5 га. За пять лет там построят спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные центры.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года.