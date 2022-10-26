В Петербурге построят 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года

В Санкт-Петербурге планируют построить 62 школы и 106 детсадов до конца 2025 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В 2023 и 2024 годах мы выходим на удвоение темпов ввода школ, даже по сравнению с масштабами последних трёх лет. 48 новых школьных зданий будет введено за два ближайших года», — заявил губернатор Александр Беглов, представляя в Заксобрании в первом чтении проект бюджета города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье строительство 35 социальных объектов завершат до конца 2022 года.