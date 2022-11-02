РИА Новости: ректор РАНХиГС Мау улетел в Израиль
- РИА Новости
«Улетел сегодня», — заявил источник.
При этом в пресс-службе вуза сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, согласованном по установленной процедуре с учредителем академии — правительством России.
Отмечается, что на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложили на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева.
По данным пресс-службы, ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.
Ранее адвокат Алексей Дудник заявил, что уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау закрыто.