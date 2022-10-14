Адвокат заявил о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау
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«Да, действительно, дело прекращено», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Дудник добавил, что Мау попросил его не давать комментарии по ситуации, так что он не может рассказать какие-либо подробности.
В июне Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о хищении, однако уже 2 августа его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.
Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.