Узнать больше

Адвокат заявил о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау

Короткая ссылка
Адвокат Алексей Дудник заявил, что уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау закрыто.
Адвокат заявил о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

«Да, действительно, дело прекращено», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Дудник добавил, что Мау попросил его не давать комментарии по ситуации, так что он не может рассказать какие-либо подробности.

В июне Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о хищении, однако уже 2 августа его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 

30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить