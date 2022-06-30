Суд в Москве отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении.
Суд в Москве отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следователя... Избрать Мау меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует РИА Новости решение судьи Ксении Пановой.

30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.

22 июня Мосгорсуд постановил оставить Зуева в СИЗО.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС

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