Суд в Москве отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест
- РИА Новости
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«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следователя... Избрать Мау меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует РИА Новости решение судьи Ксении Пановой.
30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.
Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.
22 июня Мосгорсуд постановил оставить Зуева в СИЗО.
По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.