Мосгорсуд постановил оставить в СИЗО ректора Шанинки Зуева

Мосгорсуд постановил оставить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

«Суд постановил отменить решение Тверского районного суда, избравшего обвиняемому Зуеву домашний арест, и удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит текст решения суда ТАСС.

9 июня второй кассационный суд отменил арест Зуева и направил постановление на новое рассмотрение. Суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Суд посчитал, что заключение в СИЗО было избрано незаконно.

Ранее сообщалось, что Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.