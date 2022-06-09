Кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда об аресте ректора Шанинки Зуева

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Второй кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и направил постановление на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.
Кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда об аресте ректора Шанинки Зуева
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Тверского суда

Как поясняет агентство, суд отметил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

«Удовлетворить ходатайство уполномоченного по правам человека (Татьяны) Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры, апелляционное представление от 9 ноября в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — сказал судья.

В октябре Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест, однако прокуратура подала представление на это решение, считая выбранную меру пресечения слишком мягкой. После этого, 9 ноября, Мосгорсуд перевёл мужчину под стражу.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

В УФСИН по Москве сообщали, что Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников.

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